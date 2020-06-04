В Кавказском районе до конца года завершат первый этап строительства промпарка
В Кропоткине еще в конце октября 2019 года губернатор края Вениамин Кондратьев дал старт работам в индустриальном парке «Достояние». Он строится в рамках нацпроекта.
Как рассказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов, резидентами промпарка в первую очередь станут предприятия малого и среднего бизнеса – производители пищевой и целлюлозно-бумажной продукции. Общий объем инвестиций составит порядка 6,4 миллиардов рублей.
- После реализации проекта в районе появится более 600 новых рабочих мест, в том числе не менее 300 – высокопроизводительных, - отметили в пресс-службе администрации региона.
Строительство промпарка включает в себя два этапа работ. Сейчас возводится необходимая инженерная инфраструктура. Работы идут в соответствии с графиком, первый этап стройки завершат до конца текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU