В Кавказском районе до конца года завершат первый этап строительства промпарка

4 Июнь 2020 2020-06-04T08:45:09+03:00

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В Кропоткине еще в конце октября 2019 года губернатор края Вениамин Кондратьев дал старт работам в индустриальном парке «Достояние». Он строится в рамках нацпроекта.

Как рассказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов, резидентами промпарка в первую очередь станут предприятия малого и среднего бизнеса – производители пищевой и целлюлозно-бумажной продукции. Общий объем инвестиций составит порядка 6,4 миллиардов рублей.

- После реализации проекта в районе появится более 600 новых рабочих мест, в том числе не менее 300 – высокопроизводительных, - отметили в пресс-службе администрации региона.

Строительство промпарка включает в себя два этапа работ. Сейчас возводится необходимая инженерная инфраструктура. Работы идут в соответствии с графиком, первый этап стройки завершат до конца текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU