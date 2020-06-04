4 Июнь 2020 2020-06-04T08:28:53+03:00

В Краснодаре мужчина украл у сожительницы золотые украшения и сдал их в ломбард Фото: Архив "КП"

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В дежурную часть Краснодара обратилась местная жительница. Она рассказала, что проживает с сожителем, с которым накануне поссорилась. В один из дней она вернулась с работы и обнаружила пропажу цепочки и крестика из золота, общей стоимостью 50 тысяч рублей. Мужчину она подозревает в совершении преступления.

Вскоре полицейские задержали сожителя женщины на улице Российской. Ранее судимый за кражу 36-летний уроженец Саратовской области признался в содеянном. Он рассказал, что украшения сдал в ломбард за 30 тысяч рублей. А деньги уже успел потратить.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Его могут осудить на пять лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

ИСТОЧНИК KP.RU