2020-06-04T09:12:33+03:00
Общество

Артем Сошин стал главой Приморско-Ахтарска

На посту он пробудет ближайшие пять лет
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Приморско-АхтарскаФото: администрация Приморско-Ахтарска
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В Приморско-Ахтарске в должность вступил новый глава Артем Сошин. Такое решение 3 июня на 15-й внеочередной сессии единогласно приняли депутаты. На посту он пробудет ближайшие пять лет.

- Глава района Максим Бондаренко вручил Артему Сошину удостоверение главы Приморско-Ахтарского городского поселения, - отметили в пресс-службе администрации Приморско-Ахтарска.

Артем Сошин – уроженец Приморско-Ахтарского района. Он окончил Адыгейский государственный университет по направлению «юриспруденция». В административной системе трудится с 2016 года. Является финалистом губернаторского конкурса «Лидеры Кубани». Также был удостоен государственной награды «За службу на Северном Кавказе». Женат, воспитывает сына.

Ранее бывший глава города Вячеслав Белик досрочно по собственному желанию сложил полномочия. Депутаты приняли его отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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