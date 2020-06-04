В Белореченском районе за взятки осудили бывших участковых

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:34:52+03:00

За 100 тысяч рублей они обещали не привлекать местного жителя к ответственности

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В Белореченском районе еще в мае 2019 года сотрудники полиции задержали 32-летнего мужчину, который сбывал наркотики. За 100 тысяч рублей правоохранители пообещали не привлекать местного жителя к уголовной ответственности.

После получения денег участковых задержали. Оперативное сопровождение проводили сотрудники ФСБ по Краснодарскому краю.

На сотрудников полиции завели уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег группой лиц по предварительному сговору).

- Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 8 и 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU