На Кубани полицейский экстренно доставил мужчину с болью в груди в больницу
Инспектор ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Белореченскому району старший лейтенант полиции Артем Ковбель был на маршруте патрулирования. Для проверки документов он остановил иномарку.
46-летний житель пассажир авто сообщил о сильной боли в области сердца. Он нуждался в медицинской помощи. Водитель попросил инспектора помочь быстро добраться до больницы, так как дороги в городе были сильно загружены.
- Полицейский сопроводил машину до медучреждения и передал мужчину медикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Врачи диагностировали у пациента гипертонический эпикриз. Они также отметили, что благодаря оперативным действиям полицейского приступ купирован во время. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU