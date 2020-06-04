2020-06-04T10:09:39+03:00
Происшествия

На Кубани полицейский экстренно доставил мужчину с болью в груди в больницу

У пациента диагностировали гипертонический эпикриз
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по краюФото: ГУ МВД по краю
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Инспектор ДПС ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по Белореченскому району старший лейтенант полиции Артем Ковбель был на маршруте патрулирования. Для проверки документов он остановил иномарку.

46-летний житель пассажир авто сообщил о сильной боли в области сердца. Он нуждался в медицинской помощи. Водитель попросил инспектора помочь быстро добраться до больницы, так как дороги в городе были сильно загружены.

- Полицейский сопроводил машину до медучреждения и передал мужчину медикам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Врачи диагностировали у пациента гипертонический эпикриз. Они также отметили, что благодаря оперативным действиям полицейского приступ купирован во время. Сейчас жизни и здоровью пациента ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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