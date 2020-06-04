ВАЗ 2107 полностью уничтожен в результате ДТП в Сочи

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:52:29+03:00

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В ночь на 4 июня в Адлерском районе, на пересечении улиц Каспийской и Энергетиков «Газель» автодорожной службы столкнулся с автомобилем ВАЗ 2107.

В результате аварии от легковой машины, без преувеличения, мало что осталось - автомобиль восстановлению явно не подлежит.

-По предварительным данным водитель управляя транспортным средством ГАЗ, выезжая на перекрёсток неравнозначных дорог, двигаясь по вторстепенной дороге не выполнил требования ПДД, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, который ехал по главной дороге. В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения, люди не пострадали, — сообщили «КП»-Кубань» в ОГИБДД по Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU