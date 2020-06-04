В Западном округе Краснодара детсад на 200 мест достроят в ноябре 2020 года

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:37:57+03:00

Его завершат на месяц раньше первоначальных сроков

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По улице имени Калинина в Краснодаре по нацпроекту «Демография» возводят детсад на 200 мест. Работы ведут с опережением графика. После прохождения обязательной процедуры лицензирования учреждение примет первых воспитанников уже в начале 2021 года.

Новый детсад строят внутри «кубика» из десяти 16-этажных домов. Их возвели по заданию Министерства обороны РФ на территории, где раньше располагалась военная часть.

Как рассказал заместитель главы Краснодара Владислав Ставицкий, практически завершены все монолитные работы, сейчас возводят наружные стены и перегородки. На прилегающей территории начали делать основания для фундаментов теневых навесов.

- Двухэтажное здание состоит из трех блоков. В нем будут: 4 групповые ячейки, том числе 2 ясельные, медпункт, пищеблок, музыкальный зал и многое другое, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU