На Кубани мошенник незаконно получал социальные выплаты

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:20:29+03:00

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На Кубани завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч.1 ст.159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат).

Мужчина принес в местные государственные учреждения подложные документы, свидетельствующие о наличии у него инвалидности второй группы. На основании этих бумаг ему произвели расчет пенсии и ЕДВ, а также ежемесячной компенсации взамен льгот по оплате жилья и коммунальных услуг.

- Мужчина в течение года незаконно получил более 160 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде ареста на срок до четырех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU