На Кубани мужчина незаконно присвоил более 1 миллиона 300 тысяч рублей
Житель Краснодара вступил в сговор с директором и учредителем расчетной организации. Он переоформил фирму на третье лицо и в течение двух месяцев похищали деньги жителей Анапы и Анапского района. Они поступали на счета в качестве оплаты коммунальных услуг.
- Более 1 миллиона 300 тысяч рублей злоумышленники распределили между собой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 42-летнего жителя Краснодара было возбуждено уголовное дело. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Анапский районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Также соучастница обвиняемого ранее была осуждена. В тюрьме она проведет 3 года и 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU