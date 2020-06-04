4 Июнь 2020 2020-06-04T12:05:34+03:00

На Кубани мужчина незаконно присвоил более 1 миллиона 300 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Эти деньги поступили в расчетную организацию от местных жителей в качестве оплаты коммунальных услуг

Изменить размер текста: A A

Житель Краснодара вступил в сговор с директором и учредителем расчетной организации. Он переоформил фирму на третье лицо и в течение двух месяцев похищали деньги жителей Анапы и Анапского района. Они поступали на счета в качестве оплаты коммунальных услуг.

- Более 1 миллиона 300 тысяч рублей злоумышленники распределили между собой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 42-летнего жителя Краснодара было возбуждено уголовное дело. Оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в Анапский районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Также соучастница обвиняемого ранее была осуждена. В тюрьме она проведет 3 года и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU