2020-06-04T12:28:39+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года составило 40 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Новые летальные случаи были зафиксированы в Крымском и Тихорецком районах. Всего на Кубани умерли 40 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.

Так, 46-летний мужчина 16 мая был доставлен в Крымскую ЦРБ. 19 мая ему стало хуже и его перевели на ИВЛ. У пациента выявили COVID-19 тяжелой формы. Также он страдал сахарным диабетом. К сожалению, спасти его не удалось.

51-летнего жителя Тихорецкого района госпитализировали в местную ЦРБ 18 апреля. Он находился в тяжелом состоянии. Анализ подтвердил, что мужчина болеет коронавирусной инфекцией. На этом фоне у него развились двухсторонняя полисегментарная субтотальная пневмония и синдром почечно-печеночной недостаточности.

- В реанимации на ИВЛ пациент находился полтора месяца, спасти его не удалось, - сообщили в Оперативном штабе региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Темпы реализации госпрограмм вызвали нарекания краевого депутатского корпуса
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
РНКБ запускает обновленную программу льготного автокредитования для физических лиц
В Сочи реконструируют два экстрим-парка
Вениамин Кондратьев: С 8 июня в детских садах Краснодарского края откроются дежурные группы
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне муниципальный спорткомплекс достроят до конца года
В Крымском районе местный житель порыбачил на 175 тысяч рублей
Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае с 6 июня откроются летние кафе и рестораны
Действие красных пропусков в Краснодарском крае сохраняется до 21 июня
В Краснодаре кавказцы обокрали парня, а полиция хочет привлечь его за нарушение самоизоляции
В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи
Вениамин Кондратьев о продлении карантина после 6 июня: гостиницы без медлицензий будут закрыты
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы 3 июня направили 72 человека
Вениамин Кондратьев: Предлагаю с 6 июня открыть парки, скверы и набережные
Сочи и Краснодарский край возглавили рейтинг популярных курортов летом 2020 года
Новороссийск занимает первое место в Краснодарском крае по темпам реализации нацпроекта
Главный санитарный врач Краснодарского края: Карантин на Кубани нужно продлить до 21 июня
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года составило 40 человек
На Кубани мужчина незаконно присвоил более 1 миллиона 300 тысяч рублей
В Туапсинском районе автомобиль улетел в кювет
На Кубани мошенник незаконно получал социальные выплаты
В Западном округе Краснодара детсад на 200 мест достроят в ноябре 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года: выздоровели более 72% заболевших COVID-19
ВАЗ 2107 полностью уничтожен в результате ДТП в Сочи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года увеличилось на 80 человек
На Кубани полицейский экстренно доставил мужчину с болью в груди в больницу
В Белореченском районе за взятки осудили бывших участковых