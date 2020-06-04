Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года составило 40 человек

4 Июнь 2020 2020-06-04T12:28:39+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года

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Новые летальные случаи были зафиксированы в Крымском и Тихорецком районах. Всего на Кубани умерли 40 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.

Так, 46-летний мужчина 16 мая был доставлен в Крымскую ЦРБ. 19 мая ему стало хуже и его перевели на ИВЛ. У пациента выявили COVID-19 тяжелой формы. Также он страдал сахарным диабетом. К сожалению, спасти его не удалось.

51-летнего жителя Тихорецкого района госпитализировали в местную ЦРБ 18 апреля. Он находился в тяжелом состоянии. Анализ подтвердил, что мужчина болеет коронавирусной инфекцией. На этом фоне у него развились двухсторонняя полисегментарная субтотальная пневмония и синдром почечно-печеночной недостаточности.

- В реанимации на ИВЛ пациент находился полтора месяца, спасти его не удалось, - сообщили в Оперативном штабе региона.

ИСТОЧНИК KP.RU