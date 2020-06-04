2020-06-04T12:43:21+03:00
Общество

Главный санитарный врач Краснодарского края: Карантин на Кубани нужно продлить до 21 июня

Это связано с увеличением количества прибывающих в регион
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае идет совещание оперативного штаба по вопросу продления карантина. Главный санитарный врач региона предлагает продлить ограничения до 21 июня.

- У нас идет стабилизация темпов прироста. Мы не достигаем определенных показателей, увеличилось количество рейсов и граждан, прибывающих в Краснодарский край, чтобы определить, есть ли завоз коронавирусной инфекции в регион. Предлагаем продлить карантин до 21 июня, - заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Мария Потемкина.

Ее мнение поддержал главный врач ККБ номер 1 Владимир Порханов.

- У нас увеличилось количество занятых аппаратов ИВЛ. Количество ковидных коек нам нужно сохранить, а карантин продлить, - сказал Порханов.

Математический анализ показывает выход на плато, при этом распространение инфекции сократится к сентябрю.

- Стабилизация ситуации достигнута. Но о снятии ограничений рано говорить. Для отмены мероприятий нужно быть уверенными, что люди защищены. Мы видим, что иммунитет есть только у тяжелых больных. Кроме того, существует риск завоза инфекции с открытием курортного сезона. Также никто не отменял и другие заболевания, - заявил главный врач СКИБ Сергей Зотов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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