4 Июнь 2020 2020-06-04T12:36:31+03:00

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Новороссийск занимает первое место в Краснодарском крае по темпам реализации нацпроекта. Так, в городе-герое было запланировано привести в порядок 39 улиц, 23 из них уже отремонтировано. На это выделили 550 миллионов рублей.

- С начала года отремонтировали 11 улиц, недавно еще 12 прошли предварительную приемку. Это улицы Энгельса, Маркса, Губернского, Серова, Толстого, Куйбышева, Мефодиевская, Краснодарская, Первомайская, Рабочая, Гоголя, Сакко и Ванцетти, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Замечаний к асфальто-бетонному покрытию и разметке не было. Есть небольшие недочеты по установке дорожных знаков, но их устранят. Подрядчики пообещали исправить все замечания в кратчайшие сроки, после чего объекты сдадут в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU