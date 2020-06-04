2020-06-04T12:36:31+03:00
Общество

Новороссийск занимает первое место в Краснодарском крае по темпам реализации нацпроекта

Уже готовы 23 объекта из 39
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

Новороссийск занимает первое место в Краснодарском крае по темпам реализации нацпроекта. Так, в городе-герое было запланировано привести в порядок 39 улиц, 23 из них уже отремонтировано. На это выделили 550 миллионов рублей.

- С начала года отремонтировали 11 улиц, недавно еще 12 прошли предварительную приемку. Это улицы Энгельса, Маркса, Губернского, Серова, Толстого, Куйбышева, Мефодиевская, Краснодарская, Первомайская, Рабочая, Гоголя, Сакко и Ванцетти, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Замечаний к асфальто-бетонному покрытию и разметке не было. Есть небольшие недочеты по установке дорожных знаков, но их устранят. Подрядчики пообещали исправить все замечания в кратчайшие сроки, после чего объекты сдадут в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Темпы реализации госпрограмм вызвали нарекания краевого депутатского корпуса
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
РНКБ запускает обновленную программу льготного автокредитования для физических лиц
В Сочи реконструируют два экстрим-парка
Вениамин Кондратьев: С 8 июня в детских садах Краснодарского края откроются дежурные группы
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне муниципальный спорткомплекс достроят до конца года
В Крымском районе местный житель порыбачил на 175 тысяч рублей
Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае с 6 июня откроются летние кафе и рестораны
Действие красных пропусков в Краснодарском крае сохраняется до 21 июня
В Краснодаре кавказцы обокрали парня, а полиция хочет привлечь его за нарушение самоизоляции
В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи
Вениамин Кондратьев о продлении карантина после 6 июня: гостиницы без медлицензий будут закрыты
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы 3 июня направили 72 человека
Вениамин Кондратьев: Предлагаю с 6 июня открыть парки, скверы и набережные
Сочи и Краснодарский край возглавили рейтинг популярных курортов летом 2020 года
Новороссийск занимает первое место в Краснодарском крае по темпам реализации нацпроекта
Главный санитарный врач Краснодарского края: Карантин на Кубани нужно продлить до 21 июня
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года составило 40 человек
На Кубани мужчина незаконно присвоил более 1 миллиона 300 тысяч рублей
В Туапсинском районе автомобиль улетел в кювет
На Кубани мошенник незаконно получал социальные выплаты
В Западном округе Краснодара детсад на 200 мест достроят в ноябре 2020 года
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года: выздоровели более 72% заболевших COVID-19
ВАЗ 2107 полностью уничтожен в результате ДТП в Сочи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 4 июня 2020 года увеличилось на 80 человек
На Кубани полицейский экстренно доставил мужчину с болью в груди в больницу
В Белореченском районе за взятки осудили бывших участковых