Вениамин Кондратьев: Предлагаю с 6 июня открыть парки, скверы и набережные
На заседании оперативного штаба Краснодарского края 4 июня принято решение об открытии для прогулок парков, скверов и набережных.
- Выходные показали большие скопления людей в Краснодаре на Кубанонабережной, Ставропольской и Красной. Количество людей было сравнимо с демонстрацией, - рассказал Вениамин Кондратьев.
Глава регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что это возможно, при определенных условий.
- Возможно открытие таких мест, определив, что не работают кафе, рестораны, аттракционы и проводится регулярная уборка мест общего пользования, - подчеркнула Мария Потемкина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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