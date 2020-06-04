2020-06-04T13:00:59+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев: Предлагаю с 6 июня открыть парки, скверы и набережные

Карантин при этом продлен до 21 июня
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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На заседании оперативного штаба Краснодарского края 4 июня принято решение об открытии для прогулок парков, скверов и набережных.

- Выходные показали большие скопления людей в Краснодаре на Кубанонабережной, Ставропольской и Красной. Количество людей было сравнимо с демонстрацией, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Глава регионального управления Роспотребнадзора сообщила, что это возможно, при определенных условий.

- Возможно открытие таких мест, определив, что не работают кафе, рестораны, аттракционы и проводится регулярная уборка мест общего пользования, - подчеркнула Мария Потемкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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