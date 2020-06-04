Из аэропорта Краснодара в обсерваторы 3 июня направили 72 человека

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:13:43+03:00

Это жители других регионов страны

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Аэропорт города с 1 июня возобновил круглосуточный режим работы. В течение 3 июня он принял 13 рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени, Новосибирска, Ноябрьска, Нижнего Новгорода и Махачкалы.

- Всего в краевой центр прилетел 1301 человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Так, 3 июня в обсерваторы города направили 72 пассажира - жителей других регионов страны. В течение 14 дней они обязаны соблюдать режим самоизоляции.

Утром в четверг, 4 июня, в 10 обсерваторах Краснодара находятся 1219 человек.

Напомним, новые летальные случаи были зафиксированы в Крымском и Тихорецком районах. Всего на Кубани умерли 40 человек с диагнозом коронавирусная инфекция.

ИСТОЧНИК KP.RU