Вениамин Кондратьев о продлении карантина после 6 июня: гостиницы без медлицензий будут закрыты
Глава Кубани Вениамин Кондратьев сегодня, 4 июня, продлил спецрежим в регионе. Карантин в регионе сохранится до 21 июня.
- Эпидемиологическая ситуация улучшается в регионе, но есть риск, что зараза может прибыть извне, - сообщил Вениамин Кондратьев на оперштабе.
По-прежнему под запретом останутся поездки между муниципалитетами, въезд в регион будет тоже закрыт. Исключения сохраняются для отдыхающих, которые привезут с собой путевки в санатории с медлицензиями и две справки об отсутствии COVID-19 и здоровье семьи.
Вениамин Кондратьев: Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня
Кроме того, возобновить работу пока не разрешено всем остальным гостиницам и отелям без разрешительных документов и индустрии развлечений.
Сохраняется и масочный режим, обязывающий носить этот защитный аксессуар постоянно.
Зато с 6 июня откроются для прогулок набережные, парки, скверы и пляжи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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