Вениамин Кондратьев о продлении карантина после 6 июня: гостиницы без медлицензий будут закрыты

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:23:33+03:00

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Глава Кубани Вениамин Кондратьев сегодня, 4 июня, продлил спецрежим в регионе. Карантин в регионе сохранится до 21 июня.

- Эпидемиологическая ситуация улучшается в регионе, но есть риск, что зараза может прибыть извне, - сообщил Вениамин Кондратьев на оперштабе.

По-прежнему под запретом останутся поездки между муниципалитетами, въезд в регион будет тоже закрыт. Исключения сохраняются для отдыхающих, которые привезут с собой путевки в санатории с медлицензиями и две справки об отсутствии COVID-19 и здоровье семьи.

Вениамин Кондратьев: Карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня 00:00 00:00

Кроме того, возобновить работу пока не разрешено всем остальным гостиницам и отелям без разрешительных документов и индустрии развлечений.

Сохраняется и масочный режим, обязывающий носить этот защитный аксессуар постоянно.

Зато с 6 июня откроются для прогулок набережные, парки, скверы и пляжи.

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ИСТОЧНИК KP.RU