В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи
В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи
Пляжи на черноморском побережье Краснодарского края начнут открывать только после того, как каждый из них получит разрешение Роспотребнадзора. В первую очередь смогут открыться пляжи санаториев, которые имеют медицинские лицензии. Они принимают гостей по путевкам уже с 1 июня.
– У нас с вами открыты санаторно-курортные учреждения. Можно рассмотреть только на их территории возможность открыть пляжи, – заявила главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина.
– Пусть Роспотребнадзор в каждом конкретном случае рассматривает решение об открытии конкретного пляжа, – отметил Вениамин Кондратьев.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»