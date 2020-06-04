4 Июнь 2020 2020-06-04T14:22:26+03:00

Это будет возможно только после разрешения Роспотребнадзора

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В Краснодарском крае с 6 июня начнут открывать пляжи 00:00 00:00

Пляжи на черноморском побережье Краснодарского края начнут открывать только после того, как каждый из них получит разрешение Роспотребнадзора. В первую очередь смогут открыться пляжи санаториев, которые имеют медицинские лицензии. Они принимают гостей по путевкам уже с 1 июня.

– У нас с вами открыты санаторно-курортные учреждения. Можно рассмотреть только на их территории возможность открыть пляжи, – заявила главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина.

– Пусть Роспотребнадзор в каждом конкретном случае рассматривает решение об открытии конкретного пляжа, – отметил Вениамин Кондратьев.

ИСТОЧНИК KP.RU