В Краснодаре кавказцы обокрали парня, а полиция хочет привлечь его за нарушение самоизоляции

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:17:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце мая в кубанской столице 19-летний Леонид Гарькуша (имя изменено – авт.) попал в неприятную ситуацию. Поздней ночью парень в одиночестве прогуливался по улице Российской. С собой имел несколько тысяч рублей, дорогие наушники. В какой-то момент к нему пристали два кавказца. Они насильно отобрали у молодого человека его вещи, о чем пострадавший сообщил в полицию. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

- Мужчинам кавказской внешности на вид около 30 лет, - заявил Леонид правоохранителям. – Они были худыми, ни них была одежда темного цвета, на босых ногах были шлепки.

Как сообщил «КП»-Кубань» источник в полиции Краснодара, одного из грабителей задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

- Кроме того, в настоящее время решается вопрос о привлечении пострадавшего к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, - заключил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU