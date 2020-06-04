В Краснодаре кавказцы обокрали парня, а полиция хочет привлечь его за нарушение самоизоляции
В конце мая в кубанской столице 19-летний Леонид Гарькуша (имя изменено – авт.) попал в неприятную ситуацию. Поздней ночью парень в одиночестве прогуливался по улице Российской. С собой имел несколько тысяч рублей, дорогие наушники. В какой-то момент к нему пристали два кавказца. Они насильно отобрали у молодого человека его вещи, о чем пострадавший сообщил в полицию. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.
- Мужчинам кавказской внешности на вид около 30 лет, - заявил Леонид правоохранителям. – Они были худыми, ни них была одежда темного цвета, на босых ногах были шлепки.
Как сообщил «КП»-Кубань» источник в полиции Краснодара, одного из грабителей задержали, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.
- Кроме того, в настоящее время решается вопрос о привлечении пострадавшего к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, - заключил источник.
ИСТОЧНИК KP.RU
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