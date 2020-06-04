Действие красных пропусков в Краснодарском крае сохраняется до 21 июня

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:05:39+03:00

Передвижение в Краснодарском крае между муниципалитетами до 21 июня будет возможно только по красному пропуску. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Изменить размер текста: A A

Передвижение между муниципалитетами в крае будет возможно только при наличии красного пропуска до 21 июня. Это решение принято на заседании оперативного штаба в связи с тем, что карантин в Краснодарском крае с 6 июня продлен до 21 числа.

Напомним, пропускная система на Кубани действует в период ограничительные мероприятий из-за распространения коронавируса. С 30 марта в регионе действовали три вида пропусков: зеленый, синий и красный. Наличие первого разрешало передвигаться на автомобиле в пределах одного муниципального образования, с красным - можно ездить по территории всего региона. Пропуск синего цвета позволял транзитному транспорту беспрепятственно проезжать по территории Краснодарского края. С 23 мая на Кубани стал действовать только один вид пропусков - красный, действие которого пока и продлено до 21 июня.

Красный пропуск для передвижения по территории края можно получить в администрации муниципального образования, в котором проживает заявитель. Кстати, их количество ограничено. Заявки на красный пропуск будут передаваться в краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства.

К слову, сейчас на постах, контролирующих въезд в муниципалитеты, водителей, не имеющих красный пропуск, разворачивают обратно. Так, 3 мая в кубанскую столицу карантинный пост не пропустил 194 автомобиля из-за отсутствия или неправильно заполненного красного пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU