2020-06-04T14:18:09+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае с 6 июня откроются летние кафе и рестораны

Это будет возможно только при выполнении требований Роспотребнадзора
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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На заседании краевого оперативного штаба Краснодарского края 4 июня принято решение об открытии летних кафе и ресторанов.

- Кафе и рестораны, имеющие летние террасы и веранды с отдельным входом, смогут работать с разрешения и при строгом соблюдении социальной дистанции и требований Роспотребнадзора с 6 июня, - сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Против этого решения высказалась руководитель регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина, однако она признала, что контролировать существующие ограничения практически невозможно, так как люди собираются около мест, которые работают на вынос.

Из 9000 тысяч предприятий общественного питания в Краснодарском крае, примерно четверть имеют летние кафе и террасы.

При этом карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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