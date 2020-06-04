4 Июнь 2020 2020-06-04T13:44:22+03:00

В Крымском районе местный житель порыбачил на 175 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции, находясь на берегу Варнавинского водохранилища, задержали мужчину, который ловил рыбу запрещенными снастями.

Его досмотрели. В автомобиле у злоумышленника нашли надувную резиновую лодку, сети и более 600 рыб различных пород. Ущерб превысил более 175 тысяч рублей.

- Правонарушителя задержали и доставили в отдел полиции. На мужчину завели дело по ч.1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Материалы с утвержденным обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU