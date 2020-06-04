В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне муниципальный спорткомплекс достроят до конца года
Муниципальный спортивный центр строят по улице имени 70-летия Октября Краснодара. Его планируют завершить до конца этого года.
Подрядчик уже приступил к армированию и бетонированию плиты перекрытия между первым и вторым этажами, также на участке прокладывают инженерные коммуникации. К 20 июня планируется завершить все монолитные работы. В спорткомплексе будет сразу три спортзала: для игровых видов спорта, единоборств и тренажерный.
Рабочий процесс организован в строгом соответствии с санитарными требованиями. Сотрудники подрядной организации обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками, им измеряют температуру.
Сейчас есть отставание от графика. Все строительно-монтажные работы здесь планируют завершить осенью 2020 года.
- После открытия комплекс будет работать 7 дней в неделю по 12 часов. Ежедневно его смогут посещать не менее 300 человек, - рассказали в пресс-службе города.
ИСТОЧНИК KP.RU