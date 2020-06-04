Вениамин Кондратьев: С 8 июня в детских садах Краснодарского края откроются дежурные группы

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:56:25+03:00

Решения будут принимать в оперативных штабах на местах

Изменить размер текста: A A

С 8 июня в детских садах Краснодарского края откроются дежурные группы 00:00 00:00

С 8 июня в Краснодарском крае откроются дежурные группы в детских садах. Такое решение на заседании регионального оперативного штаба принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- Считаю возможным разрешить работу дежурных групп в детских садах для семей, которые попали в сложную ситуацию. Решения по каждой семье и детям должны принимать оперативные штабы муниципальных образований, - отметил Вениамин Кондратьев.

Главный санитарный врач Кубани Мария Потемкина отметила, что речь идет об открытии дежурных групп в муниципальных детских садах без открытия частных детских садов.

При этом карантин в Краснодарском крае продлен до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU