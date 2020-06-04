В Сочи реконструируют два экстрим-парка

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:00:27+03:00

В последний раз объекты ремонтировались пять лет назад

Изменить размер текста: A A

Два экстрим - парка, один из которых находится в центре города, на Цветном бульваре и в Адлере в Бестужевском парке, в последний раз ремонтировались 5 лет назад и практически пришли в негодность.

Молодые роллеры и скейтеры активно пользуются этими парками, что и сказалось на состоянии конструкций.

Городскими властями принято решение о ремонте и реконструкции объектов.

- Глава города поставил задачу не просто отремонтировать их, а создать новые, современные конструкции из более устойчивых материалов с соблюдением международных стандартов безопасности, - рассказал начальник управления молодёжной политики мэрии Сочи Отто Савицкий.

Строиться новые объекты будут на месте устаревших – такое решение приняли сами жители.

Все работы будут проведены и согласованы с сообществом любителей экстремальных видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU