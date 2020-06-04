РНКБ запускает обновленную программу льготного автокредитования для физических лиц

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:33:28+03:00

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Теперь скидкой на покупку транспортного средства могут воспользоваться: работники медицинских организаций системы государственного здравоохранения; граждане, продавшие свой автомобиль старше 6 лет дилеру в качестве уплаты первоначального взноса по программе Trade-in. Также льготный автокредит с 10-процентной скидкой стал доступен семьям с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных). Клиенты, не имеющие в собственности автомобиля до даты заключения кредитного договора, по-прежнему являются участниками программы.

Оформить льготный кредит в рамках программы «Автостандарт» могут и владельцы зарплатных карт РНКБ, пенсионеры, работники бюджетных и коммерческих организаций, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, командный состав гражданских судов, индивидуальные предприниматели и адвокаты. В рамках программы «Автолайт» заемщик может взять кредит без подтверждения дохода по двум документам.

Новые условия госпрограммы предполагают увеличенную стоимость доступного для покупки в кредит автомобиля до 1,5 млн. рублей, расширение списка транспортных средств за счёт электромобилей, скидка на которые составляет 25% от стоимости без привязки к региону.

- С начала 2020 года РНКБ выдал автокредитов по программе госсубсидирования на сумму около 300 млн рублей, что в 1,6 раз выше показателя за аналогичный период 2019 года. За весь период участия РНКБ Банка в программе льготного автокредитования более 2000 жителей полуострова приобрели автомобиль по специальным условиям госпрограмм на сумму более 1 млрд рублей. И очень важно, что в нынешнее непростое время, государство не только продолжает действие программ льготного кредитования, но и расширяет их, оказывая поддержку гражданам, желающим приобрести автомобиль, – отмечает заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан.

Наибольшей популярностью среди автовладельцев, которые уже воспользовались господдержкой, пользуются автомобили марки «Лада» – 46% и «Kia» – 22%. Средний возраст заемщика, который приобретает автомобиль с господдержкой - 38 лет, при этом доля мужчин составляет 56%, женщин - 44%.

Напомним, что РНКБ Банк сотрудничает с большинством крупнейших автодилеров и автосалонов в регионах присутствия, поэтому новый автомобиль или автомобиль с пробегом заемщик может выбрать в самые кратчайшие сроки.

Ознакомиться с условиями программ автокредитования, а также оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения операционного офиса с помощью онлайн-заявки на официальном сайте банка. А совершать платежи по кредиту в интернет-банке или с помощью мобильного приложения «РНКБ 24/7».

РНКБ Банк (ПАО) - системообразующий банк Республики Крым со 100%-ным государственным участием и один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. По всей территории Крыма и Краснодарского края открыто более 220 отделений, установлено более 1200 банкоматов, более 20000 платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ Банк обслуживает более 2,2 миллиона физических лиц и около 85 тысяч корпоративных клиентов.