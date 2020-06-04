2020-06-04T14:46:08+03:00
Экономика

ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%

ВТБ проанализировал динамику обращений физлиц по оформлению кредитных каникул за последние два месяца
Иван Егоров
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По статистике банка, в мае число таких заявок составило 95 тысяч, что на 40% меньше по сравнению с апрелем. При этом общая сумма, на которую были предоставлены каникулы, снизилась на 32%.

В первой половине мая (с учетом праздничных дней) заемщики ВТБ подали 55 тысяч заявок на кредитные каникулы, при этом во второй их число снизилось до 40 тысяч. Динамика заявок в период с 16 по 31 мая оказалась на треть ниже по сравнению с началом месяца и в 2 раза ниже по сравнению со стартом программы в апреле (с 1 по 15 число). Наибольшее снижение спроса в мае было зафиксировано в части автокредитования – более 55%, и ипотеки – число заявок уменьшилось на 42%.

Общая сумма предоставленных клиентам ВТБ в мае каникул составила 76,7 млрд рублей, что на 32% меньше объема апреля – 112,7 млрд. Средний размер остатка задолженности по кредитам клиентов на момент подачи заявления стабилен. По автокредитам он составляет 521 тыс. рублей, кредитам наличными – 640 тыс. рублей, по ипотеке – 2,46 млн рублей.

- В первой половине мая мы фиксировали снижение числа обращений за кредитными каникулами и видим, что по итогам всего месяца эта тенденция сохранилась. Можно говорить о том, что основная часть клиентов, столкнувшихся с финансовыми сложностями в апреле, уже обратилась за отсрочкой своих кредитных обязательств. Число обращений снижается при одновременной стабилизации средней суммы остатка задолженности – по неипотечным кредитам она не превышает 700 тысяч рублей, – комментирует руководитель департамента розничных продуктов, старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.

На сегодняшний день ВТБ оформил кредитные каникулы для 226 тысяч клиентов на 189 млрд рублей, это порядка 90% от общего числа принятых за два месяца заявок. Из них 86% выдано по кредитам наличными, 11% – по ипотеке, остальное – в рамках автокредитования. Все заемщики, которые воспользовались программами поддержки, получили отсрочку платежа по кредиту на три месяца в рамках собственных программ банка и на шесть месяцев – по государственным мерам поддержки.

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