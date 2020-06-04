Темпы реализации госпрограмм вызвали нарекания краевого депутатского корпуса

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:10:41+03:00

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В кубанском парламенте обсудили темпы реализации госпрограмм. Спикер ЗСК, Юрий Бурлачко отметил, на повестке дня стоят вопросы по распределению средств и заключению соглашений. Согласно данным министерства экономики региона, на 1 апреля, для 26 госпрограмм предусмотрено почти 290 миллиардов рублей, на год. В ходе обсуждения подняли тему обеспечения земельных участков инженерной инфраструктурой. В том числе для семей, имеющих трех и более детей. Но соглашения в Сочи и Усть-Лабинском районе не были заключены. К снятию готовилось порядка 130 миллионов рублей краевых средств.

- Реализация данного направления является приоритетной задачей региональной жилищной политики. На эти цели мы за последние три года направили почти полмиллиарда рублей в виде субсидий, - акцентировал Юрий Бурлачко.

Особое внимание обратил председатель ЗСК и на взаимодействие краевого минтранса с муниципалитетами. По словам спикера, на дорожную деятельность ежегодно предусматривается существенное финансирование. И вместе с тем, выявляются определенные проблемы – соглашения не всегда заключаются, средства снимаются на этапе проведения торгов и определения подрядчиков.

Как прокомментировал руководитель минтранса Кубани Алексей Переверзев, сложившая ситуация находится в режиме «ручного управления». Сейчас ведомство идет с опережением показателей аналогичного периода, прошлого года.

- К теме реализации государственных программ мы будем обращаться неоднократно. Уже сегодня на совещании нам удалось решить ряд проблемных вопросов. Практика показывает, что наш подход к развитию экономики региона оправдал себя, и дает конкретные результаты, - резюмировал спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.

ИСТОЧНИК KP.RU