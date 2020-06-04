В Краснодарском крае с начала года охрана Минтранса задержала более 1500 нарушителей

4 Июнь 2020 2020-06-04T16:17:18+03:00

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С начала года охрана Минтранса на Юге России пресекла более 1500 тысяч нарушений. Безопасность в аэропортах, на вокзалах, в морских портах и дорогах обеспечивают 423 поста.

С начала 2020 года работники предприятия в зонах транспортной безопасности задержали 1577 нарушителей, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского филиала «УВО Минтранса России». - 61 человека передали в полицию, остальных - работникам службы охраны предприятий.

Как объясняют в ведомстве, нарушители пытались вынести материальные ценности с территорий, причем без документов. Некоторые хотели проникнуть на объекты без разрешений или с использованием поддельных пропусков.

- Были и такие, кто пытался пронести или провезти запрещенные предметы и вещества на контролируемую территорию. - добавляют в пресс-службе Краснодарского филиала «УВО Минтранса России».

Сейчас охрана Минтранса готовится к наплыву туристов.

- При высоком темпе движения на магистралях и возрастающем ритме жизни летом, досмотр транспорта и людей, должны проводиться профессионально, грамотно и быстро, - говорит директор филиала Вячеслав Бурый.

ИСТОЧНИК KP.RU