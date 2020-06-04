2020-06-04T16:22:34+03:00
Общество

В Сочи двое братьев - бывших полицейских получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за вымогательство взятки

Деньги они требовали за увод от уголовной ответственности
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи большие тюремные сроки получили двое бывших полицейских. Фото прокуратура ККВ Сочи большие тюремные сроки получили двое бывших полицейских. Фото прокуратура КК
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По данным региональной прокуратуры братья Хеликовы решили превратить службу в полиции в весьма доходный бизнес. Для этого экс-оперативники угрозыска в поселке Красная Поляна в Адлерском районе Сочи в период с сентября 2017 по апрель 2018 года занялись вымогательством взятки.

За 250 тысяч рублей братья пообещали не привлекать к уголовной ответственности 30-летнего сочинца, у которого при досмотре были обнаружены наркотики.

На первых порах они добились своего и уже было получили 225 тысяч из общей суммы. Однако далее дела у братьев пошли совсем плохо - при получении остатка взятки весной 2018 года они были схвачены сотрудниками УФСБ.

В отношении полицейских было возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к получению взятки" и "Получение взятки организованной группой в крупном размере".

- Адлерский районный суд признал бывших полицейских виновными, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 8 и 7 с половиной лет колонии строгого режима », - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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