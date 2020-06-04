Работа обсерватора в Сочи продолжится

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:08:00+03:00

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С 6 июня, как и в регионе в целом, в Сочи возобновят работу летние кафе с отдельным входом, отдохнуть горожане и гости курорта смогут также на террасах и верандах ресторанов.

От владельцев общепита власти требуют организовать соблюдение социального дистанцирования и масочного режима.

С 8 июня в Сочи возобновят деятельность тренажёрные залы площадью до 300 квадратных метров. Загрузка объекта при это может составлять не более четверти площади. Для занятий спортом откроют и уличные стадионы. На курорте продолжает действовать масочный режим.

- Жители других регионов страны, прибывающие в Сочи, по-прежнему обязаны проходить двухнедельную изоляцию в обсерваторе в Адлерском районе.,-сообщает мэрия Сочи.

Это правило не касается лишь туристов, приезжающих в санатории по путевке.

ИСТОЧНИК KP.RU