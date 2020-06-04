2020-06-04T17:45:28+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»

Банк УРАЛСИБ запустил новую программу автокредитования для физических лиц «Коммерческий транспорт»
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках программы можно приобрести в кредит легкий коммерческий транспорт категории С и D. Также возможно приобретение коммерческого транспорта с опцией «остаточный платеж»*. Программа распространяется на новые автомобили отечественного и иностранного производства. Процентная ставка по кредиту составляет: 13,9% – 16,3% - на покупку нового автомобиля; 14,4% - 16,3% - на покупку нового автомобиля с опцией «остаточный платеж». Уровень ставки зависит зависит от наличия различных видов добровольного страхования - страхования автомобиля, страхования жизни заемщика, GAP-страхования. Сумма кредита - от 100 000 до 3 000 000 рублей на срок от 12 до 60 месяцев. При приобретении автомобиля с «остаточным платежом» возможна пролонгация срока, но не более чем на 24 месяца. Минимальный первоначальный взнос - 30 %. Рассмотрение заявки происходит по двум документам. Требования к Заемщику - Гражданин РФ в возрасте от 21 года на дату рассмотрения заявки до 65 лет на момент окончания кредитного договора, постоянная регистрация на территории РФ (срок регистрации не ограничен), трудовой стаж на последнем месте работы не менее 3 месяцев, минимальный срок существования ЮЛ/ИП - работодателя заемщика - 1 год. Приобретение автомобиля по программе автокредитования «Коммерческий транспорт» возможно только у официального дилера. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». * Опция «остаточный платеж» - часть Кредита, которая оплачивается Заемщиком единовременно в последнюю дату ежемесячного платежа по графику платежей.

Информация предоставлена ПАО «БАНК УРАЛСИБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В музее имени Ф.А. Коваленко в Краснодаре отреставрировали и восстановили оригинальные интерьеры
В Краснодаре готов фундамент нового корпуса школы №87
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»
На Кубани зверь расцарапал зубами лицо пятилетнего малыша
На Кубани учебный год завершают 24 тысячи одиннадцатиклассников
Банк УРАЛСИБ запустил программу автокредитования «Коммерческий транспорт»
Работа обсерватора в Сочи продолжится
В Сочи двое братьев - бывших полицейских получили 8 и 7,5 лет тюрьмы за вымогательство взятки
В Краснодарском крае с начала года охрана Минтранса задержала более 1500 нарушителей
Темпы реализации госпрограмм вызвали нарекания краевого депутатского корпуса
ВТБ: число заявок по кредитным каникулам снизилось на 40%
РНКБ запускает обновленную программу льготного автокредитования для физических лиц
В Сочи реконструируют два экстрим-парка
Вениамин Кондратьев: С 8 июня в детских садах Краснодарского края откроются дежурные группы
В Краснодаре в Юбилейном микрорайоне муниципальный спорткомплекс достроят до конца года
В Крымском районе местный житель порыбачил на 175 тысяч рублей