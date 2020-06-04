На Кубани учебный год завершают 24 тысячи одиннадцатиклассников
Ученики 9 и 11 классов проведут свой последний учебный день 5 июня. В этом году из-за пандемии коронавируса обучение проходило в дистанционном режиме. Последние звонки для ребят тоже прозвучат онлайн.
На Кубани в таких необычных условиях оказались 24 тысячи одиннадцатиклассников и около 63 тысяч девятиклассников.
Впереди же пора экзаменов. В этом году ЕГЭ состоится для тех 11-классников, которые планируют поступать в вузы. Экзамены для них пройдут под усиленным санитарным контролем с 3 июля по 25 июля.
Остальные получат оценки в аттестат на основании итоговых.
ИСТОЧНИК KP.RU