На Кубани учебный год завершают 24 тысячи одиннадцатиклассников

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:49:35+03:00

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Ученики 9 и 11 классов проведут свой последний учебный день 5 июня. В этом году из-за пандемии коронавируса обучение проходило в дистанционном режиме. Последние звонки для ребят тоже прозвучат онлайн.

На Кубани в таких необычных условиях оказались 24 тысячи одиннадцатиклассников и около 63 тысяч девятиклассников.

Впереди же пора экзаменов. В этом году ЕГЭ состоится для тех 11-классников, которые планируют поступать в вузы. Экзамены для них пройдут под усиленным санитарным контролем с 3 июля по 25 июля.

Остальные получат оценки в аттестат на основании итоговых.

ИСТОЧНИК KP.RU