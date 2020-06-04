На Кубани зверь расцарапал зубами лицо пятилетнего малыша

4 Июнь 2020 2020-06-04T17:51:06+03:00

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Пару дней назад пятилетний Кирюша (имя изменено – авт.) гулял на площадке у своего дома в селе Белая Глина. В какой-то момент подбежала большая собака и начала гавкать на мальчика. Малыш испугался и побежал домой, но зверь его догнал и повалил на землю. Маленький мужчина отчаянно сопротивлялся, прикрывая лицо руками. Но силы были не равны, собака покусала Кирилла за лицо.

На детский крик прибежали родители, которые прогнали незваного зверя. А сына срочно повезли в больницу.

- Врачи Белоглинской ЦРБ сообщили полицейским о том, что к ним поступил мальчик с диагнозом укушенные раны лица. Со слов ребенка, его покусала собака, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

В пресс-службе ГУ МВД Кубани заявили, что материал зарегистрирован, правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU