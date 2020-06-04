2020-06-04T18:03:05+03:00
Общество

В Краснодаре готов фундамент нового корпуса школы №87

Строительство завершится весной 2021 года
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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В Краснодаре кипит работа по строительству корпуса для начальных классов школы №87. Уже залит фундамент, готовность объекта составляет 12 процентов.

Здание сможет принять до 300 учеников, оно будет соединено с основным корпусом отапливаемой галереей. Помимо учебных классов, в нем разместят большие спортивный и актовый залы и столовую.

— Знаю, что родители многих учеников начальных классов из расположенных рядом домов внимательно наблюдают за строительством. Микрорайону необходимо развитие образовательной базы, первый звонок здесь должен прозвенеть уже 1 сентября 2021 года, — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Кроме того, стройка в будущем развернется и на месте брошенного здания, в котором должен был быть спорткомплекс с бассейном недалеко от школы номер 89. Сейчас оно находится в муниципальной собственности.

Строение обследуют и, если оно не пригодно для переоборудования под социальный объект, его снесут.

— И уже после демонтажа будем обсуждать с жителями микрорайона, что именно создадим на этом месте, — отметил мэр.

Сейчас в Краснодаре возводят 10 школ. Всего за последние три года в Краснодаре построили семь новых общеобразовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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