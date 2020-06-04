2020-06-04T18:22:47+03:00
Общество

В музее имени Ф.А. Коваленко в Краснодаре восстановили оригинальные интерьеры

Стоимость работ превысила два миллиона рублей
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском краевом художественном музен имени Ф.А. Коваленко завершена реставрация и восстановление интерьеров.

– В здании восстановлены уникальные альфрейные росписи и лепной декор. Реставрация выполнена под контролем управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, – сообщают в администрации Краснодарского края.

На проведение работ выделили более двух миллионов рублей. Здание музея Коваленко в Краснодаре обладает богатой историей. Его построили в 1905 году по проекту адыгейского князя Батырбека Шарданова.

Каждая комната выполнена в своем стиле, а весь дом имеет характерный восточный акцент. Потолочное убранство сохранилось до наших дней практически в неизменном виде. Насладиться росписями, резьбой по гипсу может каждый посетитель музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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