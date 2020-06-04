В музее имени Ф.А. Коваленко в Краснодаре восстановили оригинальные интерьеры
В Краснодарском краевом художественном музен имени Ф.А. Коваленко завершена реставрация и восстановление интерьеров.
– В здании восстановлены уникальные альфрейные росписи и лепной декор. Реставрация выполнена под контролем управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края, – сообщают в администрации Краснодарского края.
На проведение работ выделили более двух миллионов рублей. Здание музея Коваленко в Краснодаре обладает богатой историей. Его построили в 1905 году по проекту адыгейского князя Батырбека Шарданова.
Каждая комната выполнена в своем стиле, а весь дом имеет характерный восточный акцент. Потолочное убранство сохранилось до наших дней практически в неизменном виде. Насладиться росписями, резьбой по гипсу может каждый посетитель музея.
ИСТОЧНИК KP.RU
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