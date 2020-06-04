2020-06-04T19:06:02+03:00
Общество

В Сочи открыт обновлённый отдел ЗАГСа

Он расположен в поселке Дагомыс
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи открыт обновлённый отдел ЗАГСа. Фото: МУП «Новости Сочи»В Сочи открыт обновлённый отдел ЗАГСа. Фото: МУП «Новости Сочи»
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В сочинском поселке Дагомыс открылось новое помещение для регистрации актов гражданского состояния. Отдел ЗАГСа расположен в здании по улице Гайдара и занимает 120 квадратных метров. Здесь оборудован зал для торжественной регистрации, кабинеты сотрудников и архива. Ремонт сделан в светлых тонах, на мебели - праздничный орнамент.

- Уверена, что это знаковое место привлечёт еще большее количество молодожёнов и станет памятным и любимым объектом для многих жителей и гостей города Сочи, - отметила вице-мэр Сочи Полина Деняк.

Раньше ЗАГС в Дагомысе располагался в разных помещениях: на первом этаже пятиэтажного дома по улице Армавирской, в Доме культуры, в нежилом здании на Ленинградской. Примерно десять последних лет специалисты работали в здании на Батумском шоссе, 20.

- К сожалению, данное помещение уже не соответствовало требованиям – устарело и морально, и технически. Здесь же, уже в обновлённых помещениях, всем будет комфортно, - сказала начальник отдела ЗАГС посёлка Дагомыс Юлия Власова.

По ее словам, первая свадьба в обновленном ЗАГСе запланирована на 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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