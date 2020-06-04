Житель Кубани насыпал сахар в бак авто своей сожительницы перед прощанием

4 Июнь 2020 2020-06-04T19:07:34+03:00

В коротком разговоре с «КП»-Кубань» она заявила, что «у одних – ласки и цветы, а у этого – вот так». Фото: Виталий КАРНАУХ

А та заявила на него в полицию

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Настоящую обиду затаил на свою теперь уже бывшую сожительницу мужчина из Сочи. 39-летний Виталий и 43-летняя Марина (имена изменены – авт.) проживали вместе непродолжительное время, а потом решили расстаться. Но по-доброму, вопреки ожиданиям женщины, не вышло. Экс-возлюбленный не стал возвращать ей ключи от ее квартиры, дачного загородного домика и автомобиля.

- Помимо этого Виталий насыпал сахар в бензобак авто, - уточняет источник «Комсомолки» в правоохранительных органах региона, куда и обратилась Марина, которая устала от подобных бесконечных выходок.

В коротком разговоре с «КП»-Кубань» она заявила, что «у одних – ласки и цветы, а у этого – вот так».

В пресс-службе ГУ МВД Кубани пояснили, что обращение Марины зарегистрировано, по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU