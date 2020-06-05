2020-06-05T07:56:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин продлен: в Краснодаре 4 июня оштрафовали 117 человек

104 мобильные группы патрулировали улицы города
Виталий КАРНАУХ
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Всего 4 июня 96 краснодарцам выдали уведомления о необходимости оставаться дома, а также группами контроля выписано 117 штрафов за грубое нарушение карантина.Всего 4 июня 96 краснодарцам выдали уведомления о необходимости оставаться дома, а также группами контроля выписано 117 штрафов за грубое нарушение карантина.Фото: Александр РАЙКО
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Карантин в Краснодарском крае продолжает действовать, несмотря на послабления, введенные с 23 мая. На въездах в кубанскую столицу стоят карантинные посты, которые не пускают в город тех, у кого нет красного пропуска. Так, за сутки 4 июня на постах проверили 1579 машин, 118 из них развернули обратно.

Городские улицы также продолжают патрулировать мобильные отряды самоконтроля, всего 104 группы, 567 человек. Из них 229 полицейских, 80 росгвардейцев, 127 казаков, 45 общественников, 86 представителей администрации. Напомним, по решению губернатора Кубани парки, скверы и набережные откроют с 6 июня, пока что посещение этих мест под запретом.

- Всего 4 июня 96 краснодарцам выдали уведомления о необходимости оставаться дома, а также группами контроля выписано 117 штрафов за грубое нарушение карантина, - говорят в администрации Краснодара.

Там же отмечают, что если человек сразу выполняет просьбу мобильной группы покинуть общественное место, то получает лишь уведомление. Стоит отметить, что на маршруты отряды контроля выходят ежедневно в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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