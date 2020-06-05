В Сочи на пляже умерла 57-летняя женщина

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:19:42+03:00

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На одном из пляжей Сочи местной женщине, пришедшей позагорать у моря, стало плохо. Отдыхающие пытались ей помочь, но когда поняли, что сами не справятся, вызвали медиков. Но сочинка умерла, не выдержав боль в сердце. Приехавшие врачи констатировали ее смерть.

- Очевидцев опросили, тело осмотрели, следов насильственной смерти не обнаружено, - заявили в ГУ МВД Кубани.

По предварительным данным, умереть женщина могла из-за проблем в сердце, однако точно сказать сможет судмедэксперт после проведенных действий. По факту смерти правоохранители проводят проверку.

Напомним, ранее в Сочи 50-летняя местная жительница обвиняется в убийстве мужа. Как она пояснила силовикам, в ночь на 28 мая у них произошел конфликт, в ходе которого он стал применять в отношении нее физическую силу. Терпеть это женщина не стала и нанесла в ответ два удара ножом в область грудной клетки.

ИСТОЧНИК KP.RU