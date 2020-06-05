2020-06-05T08:53:38+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 6 и 7 июня: синоптики обещают до 32 градусов тепла

Осадки маловероятны
Виталий КАРНАУХ
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На выходных будет жарко.На выходных будет жарко.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Как рассказали синоптики ЦГМС Краснодарского края, в пятницу, 5 июня, в регионе возможны дожди. Впрочем, это неудивительно, ведь всю прошедшую неделю Кубань заливали ливни, порой, даже с градом.

А вот в выходные дни, 6 и 7 июня, осадков не ожидается, уверяют синоптики. Ветер на территории края будет слабым, до 4-9 м/с, а вот в Новороссийске будет непогода, в городе-герое порывы ветра будут достигать 23 м/с. Столбики термометров в Краснодарском крае ночью 6 июня опустятся до 15-15 градусов, днем поднимутся до тридцати. Ночь 7 июня будет более теплой – от 13 до 18 градусов. А вот днем будет настоящая жара – синоптики прогнозируют прогревание воздуха до 27-32 градусов.

На Черноморском побережье, исключая Сочи, также без осадков. В ночь на 6 июня ожидается понижение температуры до 12-17 градусов со знаком плюс, в то же время через сутки ожидается 14-19 градусов. Дневное время будет значительно теплее у моря – в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся до отметок в 28-32 градуса тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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