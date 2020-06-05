В Сочи приступили к ремонту подвесного моста через одноименную реку

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:55:42+03:00

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Малый Кубанский мост, который горожане чаще называют «подвесным» или «деревянным», был построен в 1957 году.

Для своего времени он считался передовым в инженерном смысле, так как безопорная конструкция моста позволяет избежать влияния на опоры вод капризной горной реки Сочи.

С тех пор сооружение не раз подвергалось различным переделкам и ремонтам.

Нынешний ремонт пока носит сугубо косметический характер- здесь красят арочные сооружения и пролётные конструкции. Но уже вскоре рабочие приступят и к более серьезной реконструкции.

- Сегодня рабочие приступили к замене деревянного настила, износ которого составляет около 20%. Здесь меняют только те доски, которые вызывают у специалистов опасения. Как только финансирование поступит в полном объёме, на объекте проведут капитальный ремонт, - рассказал глава Центрального района Сочи Александр Белозёров.

ИСТОЧНИК KP.RU