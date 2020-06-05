2020-06-05T09:17:58+03:00
Общество

В центре Сочи восстанавливают дорогу после мощного оползня

Работы планируется завершить к началу июля
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Последствия оползня в центре Сочи планируют устранить к началу июля. Фото пресс-службы мэрии СочиПоследствия оползня в центре Сочи планируют устранить к началу июля. Фото пресс-службы мэрии Сочи
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Территория Сочи весьма подвержена оползневым процессам. Несколько месяцев назад на улице Альпийской в Центральном районе курорта сошел мощный оползень, который уничтожил часть дороги и опорную стену.

Сейчас подрядчик уже ведёт работы по установке буронабивных свай, системы водоотведения, и восстанавливает дорожное покрытие. Выполнено уже около 80% работ. Так, из 23 необходимых свай установлены 17, они залиты бетоном.

При этом улица Альпийская-оживленная городская трасса. Работы здесь ведутся без полного перекрытия движения автомобилей, которое осуществляется по временной схеме . А вот автобусный муниципальный маршрут №15 пришлось временно изменить, но после завершения работ маршрут пойдёт по прежней схеме.

- Подрядчик обещает нам выполнить основные работы до 1 июля, контракт с ними заключён до 31 июля 2020 года, - рассказала директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Ирина Горбачёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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