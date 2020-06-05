В Сочи иномарка сбила молодого человека на пешеходном переходе
В ночь на 5 июня на Мамайском перевале в Лазаревском районе Сочи иномарка сбила молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
Как рассказывают очевидцы ДТП, водитель машины даже не сделал попытки притормозить перед «зеброй».
- По предварительным данным, на улице Батумское шоссе, 98/1 водитель управляя автомобилем BYD-F3, не выполнил требования уступить дорогу пешеходу, переходившему проезжую часть дороги по обозначенному пешеходному переходу, слева на право по ходу движения транспортного средства, в результате чего допустил наезд. В результате аварии пострадал пешеход-31-летний мужчина. С места ДТП он был доставлен в больницу Скорой помощью»,- рассказали «КП»-Кубань» в ОГИБДД Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU