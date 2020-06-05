В Краснодаре представили Генплан развития города

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:19:33+03:00

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Краснодарцам представили проект развития города. Разработчики завершили работу над Генеральным планом, сейчас его отправили на согласование в различные органы власти, позже у жителей Краснодара будет возможность обсудить разработку.

Как заявили в администрации кубанской столицы, тему Генплана обсуждали на пяти градостроительных советах, участие в которых принимал и глава региона, и мэр Краснодара, эксперты, общественники и горожане. Разработкой занимался «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства» из Санкт-Петербурга. Стоит отметить, что при работе специалисты опирались на мнение краснодарцев.

Анализ территории города позволил выполнить аэрофотосъемку участков, поставленных на кадастровый учет. В итоге эксперты Института выявили несколько проблем: нехватка социальных объектов – школ, больниц, учреждений культуры и спорта; острая загруженность дорог; износ сетей; недостаточное озеленение Краснодара.

В Генплане сообщается, что центр региона должен стать частью Краснодарской агломерации. Специалисты сняли видеоролик, в котором рассказали о том, что из себя представляет масштабный проект и как он отразится.

Новый Краснодар: Проект Генерального плана 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU