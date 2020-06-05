Кубанский полицейский спас жизнь сочинцу, у которого в дороге заболело сердце

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:34:38+03:00

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В Белореченском районе полицейский проявил сострадание к земляку-кубанцу и спас ему жизнь. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, сотрудник ДПС старлей полиции Артем Ковбель на одном из постов города остановил иномарку для проверки документов. Рядом с водителем на пассажирском сидении находился 46-летний житель Сочи. Он рассказал правоохранителю, что у него сильно болит сердце.

- Водитель попросил инспектора помочь быстро добраться к больнице, поскольку дороги в городе были сильно загружены транспортом, - говорят в главке.

Артем Ковбель не отказал в просьбе, а сопроводил авто с больным к Белореченской ЦРБ и передал мужчину врачам. Медики диагностировали у него гипертонический криз. Кроме того, в больнице заявили, что приступ удалось купировать благодаря оперативным действиям старлея.

- Пострадавшему оказана неотложная помощь, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, - заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU