В Сочи мальчик застрял в ливневке
В Сочи спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в ливневой решетке. Инцидент произошел вечером 4 июня. В 19:25 от очевидца в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что на улице Тепличная нужна помощь 5-летнему ребенку.
- Прибыв на место, спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России, разжали металлические прутья ливневой канализации и освободили ногу малыша, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Мальчик пояснил спасателям, что он бежал по улице, не заметил ливнёвку и неудачно наступил на нее, и нога провалилась.
ИСТОЧНИК KP.RU
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