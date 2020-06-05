2020-06-05T12:04:04+03:00
Общество

В Сочи мальчик застрял в ливневке

Спасатели помогли высвободить ему ногу
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в ливневой решетке. Фото: @mchs.sochiВ Сочи спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в ливневой решетке. Фото: @mchs.sochi
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В Сочи спасатели помогли ребенку, нога которого застряла в ливневой решетке. Инцидент произошел вечером 4 июня. В 19:25 от очевидца в спасательный отряд МЧС поступила информация о том, что на улице Тепличная нужна помощь 5-летнему ребенку.

- Прибыв на место, спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России, разжали металлические прутья ливневой канализации и освободили ногу малыша, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Мальчик пояснил спасателям, что он бежал по улице, не заметил ливнёвку и неудачно наступил на нее, и нога провалилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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