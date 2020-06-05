2020-06-05T12:33:00+03:00
Здоровье

Кубанские медики получили новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний

11 больниц минздрава региона дооснастили на 52 млн рублей
Виталий КАРНАУХ
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Кубанские медики получили новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.Кубанские медики получили новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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Аппараты ультразвуковой визуализации завезли в больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступили в 11 медицинских учреждений Кубани – БСМП Краснодара, ЦРБ Славянского, Каневского, Тихорецкого, Лабинского, Тимашевского, Туапсинского и Кущевского районов. Кроме того, новое оборудование получили и горбольницы Анапы, Кропоткина и Горячего Ключа.

- Это оборудование необходимо для сбора, отображения и анализа ультразвуковых изображений во время целого ряда процедур, - говорят в министерстве здравоохранения Кубани.

Там же отметили, что подобные аппараты используют при лечении кардиологических заболеваний, с их помощью исследуют сосуды и внутривенные нарушения.

Отметим, что в 2020 году на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» направят около 7 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за прошлый период. Напомним, две больницы и два онкодиспансера Кубани уже получили ново оборудование на общую сумму более 45 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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