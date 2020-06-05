Работа найдется всем!

5 Июнь 2020 2020-06-05T14:24:51+03:00

С 15 июня в Сочинском государственном университете начинается прием документов от абитуриентов, желающих поступить на обучение в вузе

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Более 120 студентов планируется принять к обучению на бакалавриате Социально-педагогического факультета СГУ. Об этом сообщила декан факультета, кандидат психологических наук, доцент Юлия Макаревская.

На Социально-педагогическом факультете СГУ несколько направлений - педагогика, психология, дефектология, физическая культура, реклама и связи с общественностью. Все эти направления учебы открывают для выпускников факультета широкие возможности для будущей деятельности.

- Социально-педагогический факультет СГУ пользуется у абитуриентов особой популярностью. И не случайно! В последнее время на рынке труда в Сочи сложилась непростая ситуация. Но вот у выпускников факультета обычно не возникает проблем с трудоустройством. Всем требуются обучающиеся здесь учителя, логопеды, школьные психологи, социальные работники. При этом область трудоустройства наших студентов гораздо шире традиционной педагогики и психологии. Выпускников факультета можно встретить среди дикторов радио и телевидения, общественных деятелей и переводчиков, журналистов и руководителей издательств, бизнесменов и государственных служащих, - подчеркнула Юлия Макаревская.

Социально-педагогический факультет – является одним крупнейшим из факультетов СГУ. Учебный процесс здесь ведут 10 докторов наук и более 40 кандидатов наук. Огромное внимание уделяется не только теории, но и практике. Быстрее освоить основы будущей профессии студентам помогают различные социальные проекты, над которыми работают ребята - "Школа вожатых", "Площадка нашего двора", "Полезные каникулы". Многие студенты уже с третьего курса начинают работать по специальности, некоторые даже переводятся с очного отделения на заочное.

Обучение на Социально-педагогическом факультете СГУ становится для многих выпускников первой ступенькой успешной деловой карьеры. Здесь учились депутаты Сочинского городского собрания Элеонора Жукова и Андрей Формагин, руководитель учебного управления Сочинского государственного университета Кристина Пронина, директор 10-й сочинской школы Владимир Давыдов, ведущий психолог Всероссийского образовательного центра "Сириус" Кира Шеханина. Ну а самым именитым выпускником Социально-педагогического факультета СГУ, несомненно, является знаменитый шоумен Михаил Галустян. Правда, он работает не по специальности...