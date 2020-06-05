2020-06-05T14:29:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 53 человека

Днем ранее несанкционировано прибыли 72 пассажира
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
Изменить размер текста:

Обсерватор Краснодара вчера, 4 июня, пополнился 53 новыми жителями на ближайшие 14 дней. С 1 июня аэровокзалы возобновили круглосуточную работу и принимают многочисленные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, Сургута, Уфы, Нового Уренгоя, Уфы и Калининграда.

- Всего в краевую столицу прибыли 1369 человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, вчера, 4 июня, глава Кубани Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 21 июня. Однако в Краснодарском крае после 6 июня можно будет гулять в парках, скверах и на набережных без защитных масок. Кроме того, в регионе откроются летние кафе и рестораны. А также возобновятся регулярные матчи ФК "Краснодар", правда, не без оговорки. Присутствовать на играх смогут только 10 процентов болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи около 8500 школьников отмечают последний звонок дистанционно
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 53 человека
Работа найдется всем!
Официальный аккаунт мэра Геленджика сломали неизвестные
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 5 июня скончалась 45-летняя женщина
Кубанские медики получили новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
В Сочи мальчик застрял в ливневке
Кубанский полицейский спас жизнь сочинцу, у которого в дороге заболело сердце
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года: среди заболевших 95-летний пациент
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года увеличилось на 83 человека
В Краснодаре представили Генплан развития города
В Сочи иномарка сбила молодого человека на пешеходном переходе
Семь тысяч кубанцев получили матпомощь в размере 3 тысяч рублей
В центре Сочи восстанавливают дорогу после мощного оползня
В Сочи приступили к ремонту подвесного моста через одноименную реку
Погода в Краснодарском крае 6 и 7 июня: синоптики обещают до 32 градусов тепла