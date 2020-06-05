Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 53 человека
Обсерватор Краснодара вчера, 4 июня, пополнился 53 новыми жителями на ближайшие 14 дней. С 1 июня аэровокзалы возобновили круглосуточную работу и принимают многочисленные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, Сургута, Уфы, Нового Уренгоя, Уфы и Калининграда.
- Всего в краевую столицу прибыли 1369 человек, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, вчера, 4 июня, глава Кубани Вениамин Кондратьев продлил карантин в регионе до 21 июня. Однако в Краснодарском крае после 6 июня можно будет гулять в парках, скверах и на набережных без защитных масок. Кроме того, в регионе откроются летние кафе и рестораны. А также возобновятся регулярные матчи ФК "Краснодар", правда, не без оговорки. Присутствовать на играх смогут только 10 процентов болельщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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