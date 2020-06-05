2020-06-05T14:39:39+03:00
Общество

В Сочи около 8500 школьников отмечают последний звонок дистанционно

В социальных сетях запустили городские праздничные онлайн-флешмобы
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи около 8500 школьников отмечают последний звонок дистанционноВ Сочи около 8500 школьников отмечают последний звонок дистанционноФото: Юлия БАРАНОВА
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В Сочи, как и во всем Краснодарском крае, выпускники празднуют окончание школы дистанционно – публикациями в социальных сетях. В этом году в Сочи выпускается 6130 9-классников и 2350 11-классников. Среди них 227 человек окончили школу на золотую и серебряную медали.

- Из-за сложной эпидемиологической ситуации наши школы не проводят сегодня торжественные мероприятия. Но мы понимаем, как важен этот день для выпускников, поэтому запустили в социальных сетях праздничные городские флешмобы-онлайн, - рассказала начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

По ее словам, выпускники записали в виде фразы или рисунка свои пожелания и благодарность школам и учителям. Все фото объединили в большое «цифровое лоскутное одеяло».

ИСТОЧНИК KP.RU

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