2020-06-05T14:54:31+03:00
Экономика

Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»

Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Менее чем за месяц работы сервиса регистрации и подтверждения учетной записи на портале «Госуслуги», запущенного 9 мая, им воспользовались более 55 тысяч пользователей ВТБ-Онлайн. Весь процесс подтверждения или регистрации занимает не более минуты.

С момента запуска сервиса свою учетную запись на портале «Госуслуги» подтвердили 30 тысяч человек. Еще свыше 25 тысяч проверили свою учётную запись в ВТБ-Онлайн, и она оказалась подтвержденной.

Новый сервис позволяет клиентам ВТБ не идти в офис банка или центр обслуживания для подтверждения учетной записи — все можно сделать онлайн менее чем за минуту. С подтверждённой учётной записью клиенты смогут дистанционно получать цифровые госуслуги.

- Меньше чем за месяц, новым сервисом воспользовались более 55 тысяч наших клиентов — это говорит о том, что услуга востребована. Теперь нашим клиентам не придется идти в офис банка — все можно сделать онлайн. Кроме того, они могут оформить выплаты пособий на детей и за работу в условиях коронавируса в рамках указа Президента РФ. В дальнейшем мы продолжим работать над улучшением ВТБ-Онлайн, чтобы он был еще более удобным и функциональным, — отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса - старший вице-президент ВТБ.

Подтвердить учетную запись на портале «Госуслуги» быстро и просто. Для этого нужно перейти в раздел «Прочее» в мобильном приложении ВТБ-Онлайн и выбрать «Регистрация на Госуслугах». В интернет-банке потребуется перейти в профиль пользователя. Дальше клиенту нужно ввести номер СНИЛС, если он отсутствует в профиле, и нажать кнопку «Продолжить» — запись будет подтверждена. Если учётная запись на портале она ещё не создана, клиент сможет зарегистрироваться прямо в ВТБ-Онлайн.

Банк ВТБ (ПАО) намерен и дальше плотно взаимодействовать с Министерством цифрового развития, чтобы клиентам было удобно пользоваться дистанционными сервисами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев поздравил выпускников с окончанием школы
Обманул на 19 миллионов: На Кубани директор предприятия заявила на предпринимателя
В Сочи создан субтропический научный центр РАН
На Кубани депутат, работавший директором школы, пойдет под суд за 10 преступлений
«Синдром Винни Пуха» : жительница Сочи застряла в оконной решетке, пытаясь пробраться в свою квартиру
Краснодарскому краю выделены 290 миллионов рублей на "мусорную" реформу
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Скорая перевернулась при столкновении в центре Краснодара
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Водитель, сбежавший от полицейских под Анапой, оказался преступником
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»
В Сочи около 8500 школьников отмечают последний звонок дистанционно
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 53 человека
Работа найдется всем!
Официальный аккаунт мэра Геленджика сломали неизвестные
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 5 июня скончалась 45-летняя женщина
Кубанские медики получили новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
В Сочи мальчик застрял в ливневке
Кубанский полицейский спас жизнь сочинцу, у которого в дороге заболело сердце
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года: среди заболевших 95-летний пациент
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года увеличилось на 83 человека
В Краснодаре представили Генплан развития города
В Сочи иномарка сбила молодого человека на пешеходном переходе
Семь тысяч кубанцев получили матпомощь в размере 3 тысяч рублей
В центре Сочи восстанавливают дорогу после мощного оползня
В Сочи приступили к ремонту подвесного моста через одноименную реку
Погода в Краснодарском крае 6 и 7 июня: синоптики обещают до 32 градусов тепла